Таможни ЕС за год задержали нелегальной продукции почти на 1 млрд евро

Таможенные службы Евросоюза задержали почти 40 миллионов единиц продукции, подозреваемой в нарушении прав интеллектуальной собственности в 2012 году, стоимостью почти в 1 миллиард евро, говорится в сообщении Еврокомиссии, передает РИА «Новости».

По сравнению с 2011 годом количество задержанных нелегальных товаров сократилось практически втрое (с 114,7 миллиона до 39,9 миллиона), при этом число случаев задержания практически не изменилось (90,4 тысячи в 2012 году против 91,2 в 2011). Рыночная стоимость изъятого за 2012 год контрафакта составила 0,99 миллиарда евро против 1,27 миллиарда годом ранее.

Основным поставщиком нелегальных товаров остается Китай, уточняет Еврокомиссия в своем докладе. При этом 30% контрафакта, ввозимого в ЕС, составляют сигареты, 9% - упаковочные материалы, 8% - одежда, 4% - игрушки.

Примерно в 90% случаев "перехваченная" продукция либо уничтожалась по взаимному согласию владельца нелегального товара и правообладателя, либо начиналось судебное разбирательство для установления факта нарушения законодательства.