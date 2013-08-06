У Януковича предложили свой вариант реформирования рынка кредитных союзов

Администрация Президента Украины 1 августа предложила Национальному банку Украины и Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг доработать законопроект по реформированию рынка кредитных союзов.

Об этом УНИАН, сообщила пресс-служба Всеукраинской ассоциации кредитных союзов (ВАКС).

Согласно сообщению, Администрация Президента предлагает ввести дифференцированные требования для отдельных категорий союзов. Для кредитных союзов (КС), которые привлекают депозиты, эти нормативы должны быть более жесткими, в том числе требования к минимальному капиталу, периодичности отчетности и раскрытия информации.

Также предлагается введение обязательного участия всех кредитных союзов в саморегулируемых организациях (СРО) с четким определением требований к таковым: минимальное количество членов, технологические требования для надлежащего приема и обработки отчетности КС, обязательное создание в рамках СРО системы гарантирования депозитов членов КС, наличие системы внутреннего аудита. Помимо этого, саморегулируемая организация обязана будет создать систему гарантирования вкладов — членство в этой системе будет обязательным для КС, привлекающих депозиты.

Кроме того, Администрация Президента считает необходимым ограничить деятельность КС за счет того, что членами союза, могли бы быть только люди, проживающие на территории одной административно-территориальной единицы, или люди, объединенные одним местом работы, учебы, религиозной организацией, членством в кооперативе или являющиеся совладельцами многоквартирных домов.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) предложила преобразовать кредитные союзы, привлекающие вклады населения, в кооперативные банки.

Согласно законопроекту относительно реформирования и развития национальной системы кредитной кооперации, комиссия предлагает создать условия для преобразования кредитных союзов, привлекающих вклады населения, в кооперативные банки, с определением минимального размера уставного капитала и перечня банковских операций для такого банка.