Беларусь может ограничить сумму наличных платежей до 17,5 тыс. долл.

Максимально возможную сумму наличных платежей в Белоруссии планируется ограничить 17,5 тысячами долларов, говорится в сообщении управления информации Нацбанка республики, распространенном во вторник по итогам расширенного заседания правления.

"Рассматривается вопрос о предельном размере платежа при осуществлении населением оплаты товаров (работ, услуг). По согласованию с заинтересованными органами государственного управления на утверждение будет вынесен предельный размер в сумме 1500 базовых величин (в эквиваленте около 17,5 тысяч долларов США), свыше которого оплата должна производиться только в безналичной форме", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что при подготовке данного вопроса принимался во внимание опыт соседних государств. Так, в России он планируется в размере 600 тысяч рублей, или около 20 тысяч долларов, в Украине уже установлен в 150 тысяч гривен, или около 18 тысяч долларов, передает РИА Новости.

В целях дальнейшего развития системы безналичных расчетов банкам рекомендовано: устанавливать тарифы на эквайринг с учетом комплексного обслуживания организаций; соблюдать сроки установки платежных терминалов в соответствии с заявками; своевременно обслуживать платежные терминалы и обучать персонал; равномерно размещать объекты программно-технической инфраструктуры по территории Белоруссии с учетом объемов эмиссии банковских платежных карточек в отдельных регионах.