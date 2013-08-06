Экономика стран БРИК впервые за 4 года показала спад

Крупнейший европейский банк HSBC опубликовал данные о снижении экономических показателей в государствах с развивающейся экономикой. Впервые за 4 года в странах БРИК зафиксирован спад, передает Немецкая волна.

Экономические показатели стран с развивающейся экономикой в июле 2013 года понизились впервые более чем за четыре года. Индекс развивающихся рынков EMI, ежемесячно составляемый крупнейшим банком Европы HSBC, в июле текущего года понизился по сравнению с предыдущим месяцем с 50,6 до 49,4 пункта.

Понижение этого индикатора на отметку ниже 50 отмечено впервые с апреля 2009 года, указывает агентство Reuters. Показатель ниже 50 означает спад экономики. По информации HSBC, снижение экономических показателей отмечено, в числе прочего, в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай).

"Темпы роста на быстро развивающихся рынках в предыдущие кварталы замедлились", - уточнил глава банка HSBC Стюарт Гулливер.

Между тем эксперт HSBC по странам Азии Фредерик Нойман отметил, что страны с развивающейся экономикой пока не смогли воспользоваться тем, что спрос в США, Европе и Японии стабилизировался. По мнению эксперта, наибольшая опасность заключается в том, что циклический спад в производстве и ослабление сферы услуг оказывают влияние на рынок труда.