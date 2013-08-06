Дефляция в июле составила 0,1%

Дефляция в Украине в июле 2013 года по сравнению с июнем составила 0,1%, сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против июля 2012 года) зафиксирована нулевая инфляция, с начала 2013 года (июль 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,1%.

По информации Госстата, снижение цен в июле т.г. по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано впервые с февраля текущего года, ранее фиксировался показатель инфляции или нулевой рост цен. Нулевое значение индекса потребительских цен в годовом выражении зафиксировано впервые в текущем году, ранее этот показатель был отрицательным.

Обнародованные показатели Госстата соответствуют прогнозам опрошенных УНИАН экспертов, которые прогнозировали, что по итогам июля 2013 года показатель инфляции не превысит 0,3% в годовом выражении, и будет близким к нулю или отрицательным по сравнению с прошлым месяцем.

Как сообщает Госстат, в июле против июня 2013 года больше всего подорожали яйца - на 10,4% (против июля 2012 г. - рост на 3,9%), сахар - на 4,9% (снижение на 1,3%), алкоголь - на 0,9% (рост на 8,4%), масло - на 0,7% (рост на 1%), квартплата - на 0,6% (рост 3,1%).

Снижение цен зафиксировано на овощи - на 6,9% (против июля 2012 года - снижение на 7,6%), фрукты - на 2,2% (снижение на 11,5%), одежду и обувь - на 0,6% (снижение на 3%).

По остальным позициям в июле против июня 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,4 п.п.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне 2013 года по сравнению с маем составила 0%, в годовом выражении (против июня 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,1%, с начала 2013 года (июнь 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.