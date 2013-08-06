В Италии замедлился экономический спад

ВВП Италии во втором квартале 2013 года, согласно предварительной оценке, снизился на 2% в годовом выражении и на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Данные оказались лучше прогнозов: аналитики ожидали снижения на 2,2% и 0,4% соответственно, сообщает ПРАЙМ.

В первом квартале 2013 года ВВП сократился на 2,4% в годовом и на 0,6% - в квартальном исчислении.

Премьер-министр Италии Энрико Летта перешел к политике ослабления мер жесткой экономии, которые были необходимы стране для борьбы с европейским кризисом.

"Это, вероятно, повысило уровень доверия потребителей. Однако, это не изменит ситуацию в целом, если не будет реформирована система налогообложения недвижимости", - приводит агентство Bloomberg мнение аналитика Mizuho Рикардо Барбиери.

Кроме того, курс евро растет к доллару во вторник на фоне публикации данных по ВВП Италии и отчетности Сredit Agricole, свидетельствуют данные торгов.