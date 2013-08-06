Правление "Брокбизнесбанка" возглавил экс-глава "Райффайзенбанк Украина"

По решению наблюдательного совета “Брокбизнесбанка” правление банка возглавил Игорь Францкевич, с 1998 по 2006 год возглавлявший правление «Райффайзенбанк Украина» (с 2006 года - "ОТП Банк").

Об этом сообщается на официальном сайте “Брокбизнесбанка”.

Согласно сообщению, набсовет назначил на должность председателя правления банка Игоря Францкевича, с 2011 года занимавшего пост председателя системы электронных торгов B2B-Center (Украина). По информации банка, с 1998 по 2006 год Францкевич занимал пост председателя правления «Райффайзенбанк - Украина», также возглавлял правление банков «Мрия» (группа ВТБ), «Индекс-Банка» (Credit Agricole Group). В 2010 году Францкевич избран председателем руководящего комитета GARP (Глобальная ассоциация профессионалов риск-менеджмента) в Украине.

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года группа компаний ВЕТЭК подтвердила вхождение в акционерный капитал «Брокбизнесбанка».

По информации группы, Александр и Сергей Буряки останутся в составе акционеров. Набсовет банка возглавит заместитель председателя набсовета ГК ВЕТЭК Борис Тимонькин, его заместителем будет Александр Буряк. Председателем правления планировалось назначить Игоря Францкевича.

Справка УНИАН. «Брокбизнесбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных банков. На 1 июля активы банка составили 18,055 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 13,758 млрд грн, обязательства - 15,124 млрд грн, средства клиентов - 11,871 млрд грн, собственный капитал - 2,932 млрд грн, уставный капитал - 2,524 млрд грн. В первом полугодии банк получил прибыль в размере 4,458 млн грн.

Справка УНИАН. ВЕТЭК – крупная многопрофильная энергетическая компания, которая ведет производственную, торговую и инвестиционную деятельность в нефтегазовой отрасли на территории Украины, России, Белоруссии, Казахстана, а также стран Центральной Европы. ВЕТЭК консолидирует активы, деятельность которых включает торговлю бензином, нефтепродуктами, сжиженным и природным газом, а также другую производственную, торговую и инвестиционную деятельность.