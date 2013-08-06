Украина и Грузия планируют довести товарооборот до 1 млрд долл.

Украина и Грузия планируют довести двусторонний товарооборот по итогам 2013 года до 1 млрд долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Александра Вилкула, такая цель была поставлена в ходе встречи украинского вице-премьера с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине Михаилом Уклебой.

В ходе встречи было отмечено, что за 5 месяцев 2013 г. товарооборот между Украиной и Грузией увеличился на 8% и составил около 300 млн долл.

“По итогам 2012 года товарооборот между странами достиг отметки 794 млн долларов. Наша общая цель - в 2013 году достичь 1 млрд долл. годового товарооборота », - сказал Вилкул.

В ходе встречи вице-премьер-министр Украины и посол Грузии обсудили, в частности, вопросы создания благоприятного бизнес-климата в Украине и опыт Грузии в этом вопросе.

«Украинское правительство уделяет особое внимание дебюрократизации и упрощению разрешительных процедур. Сейчас в Украине уже уменьшено в 9 раз - с 1200 до 141 - количество разрешительных документов для ведения бизнеса. На 30% сокращено количество необходимых лицензий », - сказал Вилкул.

Он отметил, что государство должно создавать условия для развития бизнеса, для реализации предпринимательской инициативы граждан. «В этом плане очень важен опыт Грузии. Как глава совместной украинско-грузинской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, я буду прилагать усилия для внедрения в Украине лучшего грузинского опыта », - сказал Вилкул.

Также во время встречи Вилкул и Уклеба обсудили развитие туризма и культурно-гуманитарные связи между двумя странами, в частности, приезд вице-премьер-министра Грузии Кахи Каладзе на Второй Киевский международный туристический форум, который состоится в Украине в октябре.

Также Вилкул высказал благодарность Грузии за помощь в установке памятника Лесе Украинке в городе Телави.

“В следующем 2014 году праздноваться 200-летие выдающегося украинского поэта Тараса Шевченко. Украина рассчитывает на совместные действия в проведении масштабных мероприятий к этой дате украинского национального меньшинства на территории Грузии », - сказал Вилкул.

Напомним, что 24-25 июня 2013 года в Тбилиси состоялось 8-е заседание совместной украинско-грузинской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которую с украинской стороны возглавляет вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, с грузинской - вице-премьер-министр - министр энергетики и природных ресурсов Грузии Каха Каладзе.

Как сообщал УНИАН, в 2012 г. Украина и Грузия также ставили цель – довести товарооборот до уровня 1 млрд долл., однако по итогу года он составил 794 млн долл.

Украина экспортирует в Грузию продукцию агропромышленного комплекса, металлургической промышленности, машиностроения и химической промышленности и импортирует из Грузии продукцию агропромышленного, металлургического комплексов и машиностроения.

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