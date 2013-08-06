Рост кредитования сдерживается низким платежеспособным спросом - банкиры

Объем новых банковских кредитов физическим лицам в июне является самым низким за второй квартал текущего года, что обусловлено летними отпусками и низким платежеспособным спросом населения.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины, такого мнения придерживаются эксперты ассоциации.

По информации НАБУ, в июне 2013 года сумма новых кредитов, предоставленных банками предприятиям нефинансового сектора по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 22% - до 113 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 13%.

«Кредитование физических лиц в июне было недостаточно активным - объем новых кредитов (9,2 млрд грн) является самым низким за второй квартал. Это объясняется, в том числе, фактором «сезонности», связанным с летними отпусками потребителей банковских услуг», - говорится в сообщении НАБУ.

По оценкам экспертов ассоциации, 81,5% в общем объеме новых кредитов составила доля потребительских кредитов, при этом доля новых ипотечных кредитов составляет лишь 2,3%. «В розничном кредитовании развитие ипотеки сдерживается низким платежеспособным спросом со стороны населения и недостаточной защищенностью прав банков-кредиторов, связанной с недостатками действующего законодательства, и несовершенством судебной и исполнительной системы”, - полагают эксперты НАБУ.

По информации ассоциации, наибольший объем новых кредитов в июне получили предприятия торговли (48% от общего объема) и промышленности (28%), а также компании, занимающиеся сельским хозяйством (6%). При этом агропромышленным предприятиям в июне было выдано на 35% больше новых кредитов, чем в мае, для промышленности прирост составил 23%, для предприятий торговли - 14%.

«Динамика кредитования строительной отрасли достаточно слабая - доля кредитов, предоставленных строителям в июне, составляет лишь 2% от суммы новых кредитов реальному сектору экономики, а объем новых кредитов в строительную сферу по сравнению с предыдущим месяцем вырос всего на 4%», - говорится в сообщении НАБУ. По мнению экспертов ассоциации, в выборе приоритетных направлений кредитования юридических лиц банковские учреждения все больше внимания уделяют анализу рисков и перспективам развития различных отраслей.

Как сообщал УНИАН, в июне 2013 года общий объем остатков по кредитам вырос на 0,9% (с начала года - на 2,9%) - до 832,5 млрд грн, что было обусловлено приростом остатков по кредитам в национальной валюте на 1,5% (с начала года - на 3,4%), в то время как остатки по кредитам в иностранной валюте остались практически на уровне прошлого месяца (с начала года рост составил 1,9%). Остатки по кредитам, предоставленным юридическим лицам, за месяц выросли на 1,3% (с начала года - на 3,3%) - до 647,1 млрд грн. Остатки по кредитам, предоставленным физическим лицам, в июне снизились на 0,4% (с начала года — выросли на 1,2%) - до 185,4 млрд грн.

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