Дефицит платежного баланса не превысит прошлогодний уровень - эксперты

Несмотря на дефицит платежного баланса в июне в 1,1 млрд долл., сформированный впервые с начала текущего года, дефицит по итогам года не превысит прошлогодний уровень, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

Как прокомментировал УНИАН руководитель аналитического департамента инвестиционной группы «Арт Капитал» Игорь Путилин, с начала 2013 г. платежный баланс формировался с профицитом, поскольку дефицит текущего счета перекрывался профицитом по финансовому счету. «Впервые в 2013 году в июне данная тенденция была переломлена. Финансовый счет ушел в дефицит ( «минус» 409 млн долл.), в то время как дефицит текущего счета сохранился на среднем уровне предыдущих шести месяцев, и в результате дефицит платежного баланса превысил 1 млрд долл.», - пояснил эксперт. Основной причиной роста дефицита платежного баланса эксперт называет ухудшение условий привлечения капитала на внешних рынках. «С начала года (январь-май) государство и корпоративные заемщики смогли привлечь 6 млрд долл. в виде еврооблигаций. В мае произошел рост доходности, что закрыло возможность дальнейшего привлечения капитала», - прокомментировал Путилин. По словам эксперта, наиболее позитивным моментом с начала 2013 года (суммарно за 6 месяцев) является существенное сокращение дефицита текущего счета (на 36% в годовом выражении). «Скорее всего, по результатам года платежный баланс окажется дефицитным, но его размер будет ниже дефицита предыдущего года», - прогнозирует Путилин. Он также полагает, что до конца года Украина разместит еврооблигации на сумму 1,5 млрд долл., что в некоторой степени сгладит общий негативный результат за 2013 год. «В целом усилия всех ветвей власти и НБУ будут направлены на сдерживание курса гривни. Как и в 2012 году, с этим они должны успешно справиться», - добавил эксперт.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал, что дефицит платежного баланса в 1,1 млрд долл. в июне возник в результате погашения Украиной кредитов МВФ и старых еврооблигаций, и без этих платежей баланс был бы профицитным. «В целом по итогам первого полугодия 2013 года зафиксирован профицит в 2,2 млрд долл., в то время как год назад был дефицит более 1 млрд долл., поэтому можно сказать, что несмотря на погашения кредитов МВФ, Украина без проблем решает свои задачи на валютном рынке», - полагает эксперт.

Среди факторов, положительно влияющих на платежный баланс, эксперт выделяет резкое снижение скупки наличной валюты. «Фактически в этом году наблюдается превышение продажи наличной валюты над покупкой. Поэтому нетто-продажа валюты по итогам июня 2013 года составила всего 11 млн долл. против 154 млн долл. в прошлом году», - пояснил Охрименко. Вторым по значимости фактором эксперт назвал снижение дефицита текущего счета на 36% по сравнению с прошлым годом. «Большая вероятность, что благодаря хорошему урожаю осенью 2013 года дефицит текущего счета снизится еще, и поэтому по итогам 2013 года в целом дефицит текущего счета будет не более 6,5 млрд долл. против 14 млрд долл. в прошлом году. Что же касается самого платежного баланса, то по итогам 2013 года он будет сведен с профицитом в 2-2,5 млрд долл.», - прогнозирует эксперт. По мнению Охрименко, обеспечить профицит по платежному балансу и снизить дефицит внешней торговли можно за счет снижения скупки наличной валюты, введения ограничения наличных расчетов, сохранения обязательной продажи 50% экспортной выручки, введения спецпошлин на автомобили и налога на утилизацию, закона о трансфертных ценах. Также эксперт прогнозирует, что на перспективу можно ожидать введения налога на продажу наличной валюты на уровне 10%, ориентировочно с 1 января 2014 года, эффект от которого будет уже в следующем году. Но на данный момент, как полагает Охрименко, существенных изменений на валютном рынке Украины не ожидается.

Как прокомментировал управляющий партнер инвестиционной компании «Capital Times» Эрик Найман на своей странице в социальной сети Facebook, дефицит текущего счета платежного баланса за последние 12 месяцев сократился до 7,1% ВВП против рекордного уровня 8,4% кварталом ранее, что является хорошим фактором для поддержки гривни. В то же время, как пишет эксперт, даже в таких условиях и при отсутствии спроса на доллары со стороны населения валютные резервы НБУ сокращаются вследствие погашения внешних долгов 2008-2009 годов. «Для сохранения стабильности нужно будет пережить август-октябрь – неизбежно увеличатся закупки газа, да и население традиционно осенью переживает за курс. Если к середине ноября Нацбанк сохранит ситуацию под контролем, то попытка удержания стабильного курса наверняка продолжится и до президентских выборов весной 2015 года», - прогнозирует эксперт.

По его словам, это вопрос не возможности, а желания властей. В то же время, по его оценкам, уже в 2015 году долговая нагрузка на Украину существенно ослабнет, поскольку погасится практически вся сумма долга МВФ, а украинцы выплатят еще часть валютной ипотеки, на которую уходит примерно 2,2 млрд долл. ежегодно без учета процентов.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в первом полугодии составил 2,2 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года дефицит платежного баланса составил 1,1 млрд долл. В июне платежный баланс сведен с дефицитом 1,1 млрд долл. за счет дефицита по капитальному и финансовому счету.

Впервые с октября 2012 года в июне сформирован дефицит финансового и капитального счета в 0,4 млрд долл. за счет планового погашения правительством еврооблигаций на 1 млрд долл. По итогам января-июня 2013 года профицит финансового и капитального счета составил 5,9 млрд долл., что на 1,2 млрд долл., или на 25,5%, больше профицита в 4,7 млрд долл. по итогам января-июня 2012 года.

Дефицит текущего счета в июне сократился в 2,3 раза - до 0,7 млрд долл. по сравнению с дефицитом в 1,6 млрд долл. в июне прошлого года, что обусловлено улучшением товарного баланса благодаря снижению объемов импорта природного газа. Дефицит текущего счета за первое полугодие 2013 года снизился в 1,6 раза - до 3,7 млрд долл. по сравнению с дефицитом в 5,8 млрд долл. по итогам аналогичного периода прошлого года.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в июне составил 198 млн долл., что на 296 млн долл., или в 2,5 раза, меньше показателя за июнь 2012 года. По итогам января-июня текущего года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 1,9 млрд долл., что на 0,4 млрд долл., или на 17,4%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.