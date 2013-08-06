Данные по дефициту внешнеторгового баланса США оказались лучше прогнозов

Дефицит внешнеторгового баланса США в июне уменьшился на 22,4% по сравнению с пересмотренным показателем мая - до 34,2 миллиарда долларов, оказавшись на минимальном уровне с октября 2009 года,

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Первоначальная оценка дефицита за май составляла 45 миллиардов долларов и была пересмотрена до 44,1 миллиарда долларов.

Данные оказались значительно лучше прогнозов. Аналитики предполагали, что дефицит внешнеторгового баланса США в июне составил 43,5 миллиарда долларов.

Дефицит внешнеторгового баланса по товарам в отчетном месяце уменьшился на 9,7 миллиарда долларов по сравнению с маем - до 53,2 миллиарда долларов, в то время как профицит по услугам возрос на 0,2 миллиарда долларов - до 18,9 миллиарда долларов.

В годовом выражении дефицит внешнеторгового баланса сократился на 8,2 миллиарда долларов. При этом экспорт возрос на 6 миллиардов долларов, или на 3,2%, в то время как импорт уменьшился на 2,3 миллиарда, или на 1%.