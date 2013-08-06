Минюст предлагает максимально упростить процедуру закрытия бизнеса

Министерство юстиции Украины разработало проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей», который направлен на рассмотрение Кабинета министров Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

«Мы предлагаем кардинально упростить процесс закрытия бизнеса для физических лиц-предпринимателей: он должен стать понятным, удобным и европейским. Закрыть бизнес предпринимателю после принятия закона можно будет простым нажатием кнопки регистратора буквально на второй день после подачи соответствующего заявления (регистрационной карточки) на прекращение предпринимательской деятельности», - сообщила министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Как известно, до сих пор действует громоздкая и забюрократизированная система выхода из бизнеса: физическое лицо-предприниматель должен пройти двухэтапный процесс закрытия (первый этап – внесение решения о прекращении предпринимательской деятельности в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, и второй этап – проведение фискальными органами проверок). Этот процесс может затягиваться для предпринимателей на 3-4 года.

Новый законопроект предусматривает упрощение процедур прекращения предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей, сокращение срока и создание благоприятных условий.

Двухэтапную процедуру прекращения предпринимательской деятельности предлагается отменить, а вместо этого проводить регистрацию прекращения на основании поданной заявителем госрегистратору регистрационной карточки не позже следующего рабочего дня с даты поступления этой карточки. То есть, фактически, деятельность физического лица-предпринимателя может быть прекращена за два дня при отсутствии оснований для отказа: на следующий рабочий день после поступления регистрационного заявления вносится соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Также новый законопроект предусматривает механизм защиты прав государства и кредиторов, социальной и имущественной ответственности, чтобы сделать невозможными варианты невыполнения бизнесом своих обязательств за счет упрощенных регистрационных процедур.

Как сообщал УНИАН, в Украине зарегистрировано более 3 млн физических лиц-предпринимателей, таким образом почти каждый 15-й украинец является предпринимателем.

Наибольшее количество физических лиц-предпринимателей зарегистрировано в Донецкой области - более 252 тыс., а наименьшее - в Севастополе и Кировоградской области – 26 тыс. и 45 тыс. соответственно.