Минюст США обвиняет Bank of America в мошенничестве

Министерство юстиции США предъявило гражданский иск к "Бэнк оф Америка". Об этом объявила во вторник пресс- служба американского Минюста, сообщает ИТАР-ТАСС.

По ее свидетельству, второму по величине американскому рынку инкриминируется мошенничество на ипотечном рынке во время острейшего экономического кризиса 2008 года. С точки зрения властей США, Bank of America тогда умышленно вводил в заблуждение инвесторов, занижая риски при продаже им облигаций, обеспеченных закладными на недвижимую собственность, на общую сумму более 850 млн долларов.

Иск подан в федеральном суде в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Именно там размещается штаб-квартира Bank of America. Отдельные претензии этому банковскому гиганту в том же суде предъявила федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам.

Bank of America отвергает обвинения Минюста и Комиссии.