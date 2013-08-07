США может сократить программу помощи национальной экономике

Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции центробанка, может принять решение сократить объем своей программы поддержки национальной экономики на одном из ближайших заседаний Комитета по открытым рынкам - в сентябре, октябре или декабре. Об этом заявил президент Федерального резервного банка Атланты (одного из 12 региональных банков, входящих в структуру ФРС) Деннис Локхарт, сообщает ИТАР-ТАСС.

В рамках третьего раунда количественного стимулирования экономики американский центробанк выкупает ипотечные бумаги и долгосрочные гособлигации на 85 млрд долларов ежемесячно. Вместе с тем, учетная ставка межбанковского кредита сохраняется на рекордно низком уровне.

По словам Локхарта, решение о сворачивании программы покупки активов может быть принято в том случае, если в стране будет наблюдаться улучшение экономической ситуации и снижение безработицы.

Как сообщило 2 августа министерство труда США, в июле количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики, увеличилось на 162 тыс., что оказалось хуже прогнозов аналитиков. Локхарт заявил, что хотел бы видеть этот показатель на уровне 180 тысяч - 200 тысяч. По его словам, если рост числа новых рабочих мест замедлится, ФРС может оставить программу помощи экономики нетронутой.