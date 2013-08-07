Кабмин 21 августа рассмотрит первый вариант проекта Госбюджета на 2014 год

Кабинет министров Украины на заседании 21 августа планирует рассмотреть первый вариант проекта Государственного бюджета на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на заседании Кабинета министров в среду, 7 августа.

«Задача - 21 августа рассмотреть его (проект Госбюджета) первый вариант», - сказал Азаров.

Он также обратил внимание Министерства экономического развития и торговли и Национального банка на то, что ими должны быть подготовлены обоснованные и надежные прогнозные макропоказатели для расчета бюджета. Также Азаров отметил, что в проекте бюджета должны быть учтены компенсационные меры для покрытия недопоступлений в бюджет 2014 года из-за снижения НДС до 17% и налога на прибыль до 16%.

Кроме того, Азаров подчеркнул, что проект бюджета на 2014 год должен быть направлен на поддержку внутреннего производителя.

При этом премьер отметил, что бюджетный процесс тормозится отсутствием результативной работы Верховной Рады.

«Блокирование работы Верховной Рады сорвало график бюджетного процесса. Правительство не получило выводы и замечания законодателей по бюджетной резолюции. И в этих непростых условиях мы обязаны подготовить и принять сбалансированный бюджет», - сказал Азаров.

Справка УНИАН. Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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