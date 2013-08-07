Столичные налогоплательщики увеличили платежи в госбюджет на 11%

Налогоплательщики Киева по итогам 7 месяцев 2013 года увеличили объем отчислений в государственный бюджет до 30,176 млрд грн, что на 3,2 млрд грн (на 11%) больше показателя января-июля 2012 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве.

При этом общий объем отчислений в бюджеты всех уровней за 7 месяцев т.г. составил 35,226 млрд грн.

Рост платежей, как отмечается, стал возможен за счет роста платежей по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль и уплаты государственных пошлин. Поступления по налогу на доходы физлиц за отчетный период составили 6,5 млрд грн, что на 530 млн грн (на 9%) больше показателя января-июля 2012 года. «В бюджет Киева за 7 месяцев года перечислено 5,05 млрд грн, что на 314 млн грн (на 7%) больше показателя прошлого года», - резюмировали в ГУ Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, с целом по Украине объем поступлений в бюджеты всех уровней за 7 месяцев т.г. года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,2 млрд грн (на 3,9%) - до 240,9 млрд грн. В государственный бюджет поступило 189,1 млрд грн, в местные - 51,8 млрд грн. В общий фонд госбюджета перечислено 180,8 млрд грн платежей, что на 8,1 млрд грн больше показателя января-июля 2012 года.

Верховная Рада в декабре 2012 года приняла предложенный правительством госбюджет на 2013 год с предельным объемом дефицита 50,4 млрд грн, что составляет 3,2% от прогнозируемого на 2013 год номинального ВВП в объеме 1,576 трлн грн. Доходы - 361,5 млрд грн, расходы – 411,9 млрд грн, предельный уровень государственного долга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, объем государственных гарантий - 50 млрд грн.