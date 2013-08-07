Украина реализует 160 проектов в рамках государственно-частного партнерства

В Украине в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) начата реализация 160 проектов в разных сферах хозяйственной деятельности.

Такие данные (на конец июня) приводит Министерство экономического развития и торговли.

В частности, 71 проект реализуется в сфере водоснабжения (44% заключенных соглашений), 32 – в сфере производства, транспортировки и поставки тепла, 16 проектов – в сфере строительства и эксплуатации транспортной инфраструктуры (в том числе морских и речных портов), 9 проектов реализуются в сфере туризма, отдыха, рекреации, культуры и спорта, еще 8 – в сфере геологоразведки и добычи полезных ископаемых, 7 проектов направлены на обработку отходов, по три - реализуются в сфере здравоохранения и энергетики.

Самой распространенной формой сотрудничества между государственным и частным секторами, по информации Минэкономразвития, остается концессия - взаимовыгодный договор, когда государство передает бизнесу права на использование какого-то объекта или имущества.

На этих условиях сейчас в Украине заключены 77 договоров, в основном в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, таких как обеспечение водоснабжения жителей поселков (61 договор), производства и поставки тепла и электроэнергии, обеспечения услуг по сбору и вывозу мусора, предоставления услуг в жилищно-эксплуатационной сфере.

Большинство из заключенных договоров концессии реализуется на территории Крыма (56 договоров).

Еще 39 договоров ГЧП - о совместной деятельности относительно объектов государственной (коммунальной) собственности, из которых 16 заключены морскими торговыми портами.

Кроме того, на сегодняшний день 44 проекта реализуются с применением других форм ГЧП: заключены 42 договоров аренды и два - о паевом участии.

Определены 394 объекта коммунальной собственности, где планируется реализация проектов с применением механизма государственно-частного партнерства.

Как известно, во исполнение Национального плана действий на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 года «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» Минэкономразвития совместно с экспертами Программы развития ГЧП (USAІD) и авторским коллективом Института экономики и прогнозирования НАН Украины разработано и подано на рассмотрение Кабинета министров Концепцию развития государственно-частного партнерства в Украине на 2013-2018 годы.

На сегодняшний день ведется работа по определению перспективных проектов и возможностей привлечения инвестиционных ресурсов на условиях ГЧП.