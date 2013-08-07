Миндоходов напоминает о крайнем сроке уплаты единого налога для упрощенцев

Налогоплательщики, работающие на упрощенной системе налогообложения и использующие І и ІІ группы налогообложения, обязаны, согласно нормам Налогового кодекса, не позднее 20 числа текущего месяца осуществить авансовый платеж по единому налогу – за квартал или за год.

Об этом говорится в разъяснении Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

«Неуплата или несвоевременная уплата единого налога грозит налогоплательщику штрафом в размере 50% от ставки единого налога», - говорится в разъяснении.

Согласно законодательству, к первой группе «упрощенцев» относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. Вторая группа упрощенной системы налогообложения остается наиболее популярной. В целом по Украине в ней работают 641 тыс. предпринимателей. С 2013 года предприниматели этой группы подают налоговые декларации раз в год.

Как сообщал УНИАН, объем поступлений в государственный бюджет от уплаты единого налога всеми налогоплательщиками Украины, работающими на упрощенной системе налогообложения, за первое полугодие текущего года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – до 3,1 млрд грн. Львиную долю налогов - 2,4 млрд грн - уплатили физические лица. Юридические лица – упрощенцы уплатили 790,2 млн грн.