Нацбанк разрешит расчеты между предприятиями финансовыми векселями

Национальный банк Украины разрешит банкам обеспечивать расчеты между субъектами хозяйствования посредством эмитированных банками электронных финансовых векселей.

Об этом говорится в проекте постановления Нацбанка о внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками операций с векселями в национальной валюте на территории Украины (№508 от 16 декабря 2002 года), обнародованном на сайте регулятора для общественного обсуждения.

Согласно проекту, выданный банком финансовый вексель используется для осуществления расчетов между субъектами хозяйствования в пределах срока его действия. Финансовый банковский вексель выдается банком в документарной форме как электронный документ и подтверждает безусловное денежное обязательство банка уплатить определенную сумму векселедержателю после наступления срока платежа. Банкам предоставляется право выдавать векселя в национальной валюте, если они являются операторами системы электронного обращения финансовых векселей.

Денежные расчеты по векселям и контроль за ними будет обеспечивать Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках НБУ. При неисполнении банком-векселедателем обязательства по финансовому векселю, Нацбанк в установленном порядке будет списывать необходимые средства с его корреспондентского счета и перечислять Расчетному центру.

По информации Нацбанка, данный проект разработан в связи с принятием закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно финансовых векселей, обсуждение проекта продлится до 7 сентября текущего года.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины подписал Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части усовершенствования процедуры оборота финансовых векселей.

Принятый Верховной Радой 4 июля закон подписан Президентом 30 июля. Согласно пояснительной записке, проект закона предусматривал использование финансовых векселей для оформления задолженности, в частности, бюджетной, включая оформление платежей по возмещению НДС. Полномочия определять порядок выпуска, обращения, погашения и взыскания по финансовым векселям предлагалось предоставить Кабинету министров и Национальному банку Украины. Для полноценного функционирования инструмента автор законопроекта отметил необходимость изменения ряда законодательных актов Украины.