Украинцы в первом полугодии потратили на товары и услуги 271,6 млрд грн

Объем денежных средств, которые украинцы потратили с начала года на покупки товаров и услуг, составил 271,6 млрд грн, что составляет 85% от общего объема расходов и сбережений населения.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

При этом, по данным Минэкономразвития, объем розничной торговли в январе-июне текущего года вырос на 11,2% и составил 397,6 млрд грн, из которых товарооборот предприятий – юридических лиц составил 198 млрд грн, что на 7,4% больше аналогичного показателя 2012 года. Вместе с тем, оборот ресторанного бизнеса увеличился всего на 1,1% - до 11,4 млрд грн.

«Налоговые отчисления от торговли с начала года уже составили 19,8 млрд грн, или 13,8% от общего объема платежей. Причем среднемесячная зарплата работника торговли составила 2969 грн», - сообщили в Минэкономразвития.

По информации департамента развития торговли Минэкономразвития, в первом квартале 2013 года доля торговли в структуре валовой добавленной стоимости составила 18,5%. Кроме того, в первом квартале был отмечен рост притока инвестиций в развитие предприятий торговли. Этот прирост составил 1,047 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли разработало проект Программы развития внутренней торговли на период 2013-2016 гг., реализация которой позволит ежегодно увеличить рост объемов внутренней торговли на 14-16%, а объем поступлений в государственный и местные бюджеты - на 3,5- 4,0 млрд грн.

Ранее в Украине действовала программа развития внутренней торговли на 2009-2012 гг. В результате ее реализации рост оборота розничной торговли в 2010 г. составил 9,8%, в 2011 г. - 14,8%, в 2012 г.- 15,9%.

Поступления в государственный и местные бюджеты средств от уплаты налогов и сборов предприятиями сферы торговли составило в 2009 году - 16,8 млрд грн, в 2010 г. - 19,9 млрд грн, в 2011 г. - 27,2 млрд грн, в 2012 г. - 30,7 млрд грн.