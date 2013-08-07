Нацбанк начнет зарабатывать на рекламе в своих изданиях

Национальный банк Украины будет предоставлять услуги по размещению рекламы о новых банковских технологиях, продуктах, инструментах и другой полезной информации для банков и банковских работников в своих официальных изданиях.

Об этом говорится в постановлении НБУ №231 от 17 июня 2013 года, зарегистрированном в Министерство юстиции 10 июля, об утверждении Положения о порядке предоставления Национальным банком Украины услуг по размещению рекламы в официальных изданиях НБУ.

Согласно постановлению, Нацбанк будет предоставлять услуги по размещению рекламы в изданиях "Вестник Национального банка Украины" и приложениях к нему, а также "Бюллетень Национального банка Украины", "Платежный баланс и внешний долг Украины". В указанных изданиях будет публиковаться информация о новых банковских технологиях, продуктах, инструментах и другая полезная информация для банков и банковских работников от банковских учреждений, организаций, предприятий, коммерческих структур, учреждений Национального банка.

Также в поставлении указано, что информация об установленных ценах (тарифах) на услуги по размещению рекламы будет публиковаться на официальном сайте и в официальных изданиях Нацбанка, при этом рекламное агентство или агент будет получать комиссионное вознаграждение Нацбанка за посреднические услуги в размере 15% от полученных за рекламные услуги средств.

Постановление вступает в силу со дня официальной публикации.

Справка УНИАН. Согласно Закону Украины «О Национальном банке Украины», НБУ является центральным банком Украины и его основной основною функцией является обеспечение стабильности национальной валюты. В рамках закона, получение прибыли не является задачей Нацбанка, но в то же время по итогам года 50% полученной прибыли направляется в общие и другие резервы Нацбанка, 50% - в государственный бюджет.