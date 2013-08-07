Золотовалютные резервы Нацбанка сократились до 22,719 млрд долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ), по предварительным данным, в июле снизились на 2,3% или на 526 млн долл., и на 1 августа составили 22,719 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 7,4%, или на 1,827 млрд долл.

«На изменение размера резервов преимущественно повлияли выплаты по облигациям госзайма в сумме 606 млн долл. США и погашение очередного транша кредита МВФ в размере 403 млн долл. США в эквиваленте, которые частично были компенсированы поступлениями от продажи государственных ценных бумаг в сумме 314 млн долл. США», - говорится в сообщении НБУ.

Также сообщается, что в июле Нацбанк не выходил на межбанковский валютный рынок.

По данным на сайте Государственной службы статистики, на 1 августа 2013 года резервы в иностранной валюте составили 21,015 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 50,73 млн долл., золото - 1,654 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по уточненным данным Госстата, золотовалютные резервы НБУ в июне снизились на 5,3%, или на 1,296 млрд долл., и на 1 июля составили 23,245 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 5,3%, или на 1,301 млрд долл. Ранее Нацбанк сообщал о снижении золотовалютных резервов в июне на 5,7%, или на 1,397 млрд долл., - до 23,144 млрд долл., а с начала года - на 5,7%, или на 1,402 млрд долл.

В июле текущего года заместитель директора Генерального экономического департамента НБУ Сергей Николайчук сообщил журналистам, что золотовалютные резервы Нацбанка сохранятся на текущем уровне до конца года, поскольку основная масса платежей по внешним обязательствам приходилась на первое полугодие.

В то же время, эксперты считают такие ожидания Нацбанка нереалистичными и прогнозируют сокращение резервов до 20-22 млрд долл. к началу 2014 года.

В декабре 2012 года резервы сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).