Межбанк закрылся ростом гривни

В среду, 7 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США повысились до 8,1125/8,1165 грн/долл. с 8,1165/8,1200 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро понизились до 10,7915/10,8010 грн/евро с 10,7800/10,7885 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни понизились до 0,2454/0,2459 грн/рубль с 0,2457/0,2462 на 12:00 торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3265/1,3320.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 6 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1230/8,1260 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,7820/10,7900 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2469/0,2474 грн/рубль.