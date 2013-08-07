Кабмин одобрил концепцию подачи отчетов в онлайн через «единое окно»

Кабинет Министров Украины на заседании правительства одобрил концепцию, предложенную Министерством доходов и сборов Украины, о создании и функционировании автоматизированной системы подачи во все органы власти отчетов в онлайн режиме через «единое окно».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Миндоходов.

Согласно сообщению, концепция «Единое окно подачи электронной отчетности» предусматривает, что налогоплательщики смогут подавать отчетные данные в различные органы власти дистанционно и по единому стандарту. Кроме того, между органами власти будет налажен автоматический информационный обмен, что позволит оперативно получить доступ к отчетным данным, необходимым для выполнения возложенных на них функций.

«Введение «единого окна» позволит гражданам и бизнесу экономить время и сократить материальные затраты на подготовку и подачу отчетности, а органам власти - на ее прием и обработку. И, что не менее важно, позволит отказаться от бумажного документооборота, а также снизит роль человеческого фактора - наличие ошибок в отчетах, субъективизм, коррупционные проявления и другое», - сообщила пресс-служба Миндоходов.

Министерство также сообщило, что концепция будет реализована в три этапа. На первом этапе состоится унификация электронной отчетности, которая подается в центральные органы в электронной форме, на втором - внедрение единых стандартов формирования и подачи отчетности в электронной форме, на третьем - внедрение системы в промышленную эксплуатацию.

Согласно сообщению, Кабмин поручил Миндоходов, Министерству экономического развития и торговли, Министерству юстиции и ряду другим центральным органам в двухмесячный срок разработать план реализации концепции.

Как сообщал УНИАН, министр доходов и сборов Александр Клименко ранее заявлял, что 2013 год станет годом изменений и дальнейшего внедрения электронных сервисов, призванных экономить время налогоплательщиков и искоренить коррупцию в сфере уплаты налогов.

В июле Миндоходов в тестовом режиме запустило новый сервис «Электронный кабинет налогоплательщика», позволяющий в режиме реального времени подавать налоговые декларации одним пакетом и контролировать состояние расчетов с бюджетом.