Банкиры: отмена паспортизации обмена валют улучшит платежный баланс и резервы НБУ

Упрощение Национальным банком Украины процедуры покупки валюты у населения будет способствовать улучшению состояния платежного баланса Украины и пополнению золотовалютных резервов Нацбанка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС), такого мнения придерживается генеральный директор ассоциации Галина Олифер.

«Шаги НБУ в направлении (упрощения – УНИАН) покупки банками валюты у населения будут способствовать улучшению состояния платежного баланса Украины и пополнению золотовалютных резервов НБУ, объем которых в июне текущего года сократился до более чем шестигодового минимума (резервы опустились ниже минимального значения за последние 6 лет – УНИАН)», – цитирует Олифер пресс-служба ассоциации.

По словам эксперта, УКБС поддерживает инициативу главы Госпредпринимательства об отмене Нацбанком обязательного копирования паспортов граждан при обмене валют.

По мнению ассоциации, введенные в 2011 году требования по паспортизации валютно-обменных операций независимо от суммы операции целесообразно пересмотреть с учетом лишних осложнений и затрат при их практическом применении, незначительной регуляторной эффективности, а также фактов мошенничества с копиями паспортов. В частности, необходимо разрешить банкам хотя бы покупать валюту у населения без паспортов, что позволит упростить доступ граждан к банковским услугам по обмену валюты и не допустить дальнейшей активизации теневого сегмента валютного рынка.

Также сообщается, что ранее предложения УКБС по упрощению процедуры покупки у населения иностранной валюты были учтены Нацбанком, но только на период чемпионата Евро-2012 и только для физлиц-нерезидентов.

Как сообщал УНИАН, в конце июля в Голосеевском районе Киева была задержана группа в составе четырех человек (двое парней и две девушки), которые мошенническим путем получали кредиты в банках по поддельным документам. У задержанных было найдено около 15 паспортов с переклеенными фотографиями.

26 июля издание «Вести» написало, что в столице появились торговцы копиями паспортов киевлян, которые мошенники используют для оформления кредитов, регистрации фирм и махинаций в интернете.

Госпредпринимательства 1 августа обратилась к Нацбанку с просьбой отменить копирование паспортов при осуществлении операций по обмену валют в соответствии с Инструкцией о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, утвержденной постановлением Правления НБУ от 12 декабря 2002 года № 502. По информации ведомства, в последнее время участились случаи торговли копиями страниц паспортов граждан Украины, которые используются для совершения мошеннических правонарушений, чаще всего для оформления кредитов или регистрации фирм.

По словам заместителя главы Национального банка Украины Веры Рычаковской, разъяснения Нацбанка относительно паспортизации обмена валют в ответ на обращение Госпредпринимательства будут предоставлены в ближайшее время.