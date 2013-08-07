Представитель Украины в ЕЭК будет назначен советником-посланником посольства в России

Представитель правительства Украины в Евразийской экономической комиссии, которым сейчас является Виктор Суслов, будет назначен советником-посланником Посольства Украины в Российской Федерации.

Соответствующая норма определена положением о представителе правительства Украины в ЕЭК, утвержденным постановлением Кабинета министров №499 от 3 июля и обнародованным 7 августа.

Обеспечение деятельности представителя по местонахождению в Москве будет осуществлять Посольство Украины в РФ.

Представитель правительства в ЕЭК, согласно положению, является специально уполномоченным лицом, на которое возлагаются задачи по представительству позиции Кабинета министров Украины в ЕЭК, содействию согласованности действий органов исполнительной власти по вопросам сотрудничества с государствами - участниками Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также обеспечению национальных интересов во внешнеэкономических отношениях с такими государствами.

Представитель правительства Украины назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом министров.

Он должен представлять позицию Кабмина и обеспечивать налаживание официальных отношений правительством Украины и ЕЭК; проводить анализ деятельности государств - участников Таможенного союза и ЕЭК, приоритетов и путей развития сотрудничества Украины с этими государствами; готовить для Кабинета министров предложения относительно обеспечения согласованности действий органов исполнительной власти по вопросам углубления взаимодействия с ЕЭК.

Представитель правительства Украины принимает участие по приглашению руководства Высшего Евразийского экономического совета, Совета ЕЭК и Коллегии ЕЭК в их открытых заседаниях и выполняет другие функции и полномочия согласно Меморандуму об углублении взаимодействия между Украиной и ЕЭК; принимает в установленном порядке участие в многосторонних и двусторонних торговых переговорах, которые проводятся с государствами - участниками Таможенного союза и ЕЭК; проводит анализ решений ЕЭК относительно их влияния на формирование и реализацию торговой политики Украины, готовит и подает Кабмину соответствующие предложения.

Он также имеет право принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях Кабинета министров Украины по вопросам, относящимся к его компетенции.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Кабинет министров назначил заслуженного экономиста Украины Суслова представителем Украины в Евразийской экономической комиссии.

31 мая премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Евразийская экономическая комиссия создана решением президентов России, Беларуси и Казахстана в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят РФ, Беларусь, Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-то из правительств трех стран. Решения обязательны для выполнения на территории трех стран.

С 1 января 2012 года на территории России, Беларуси и Казахстана заработала новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП). ЕЭП должно стать важной вехой на пути к созданию большего интеграционного объединения - Евразийского экономического союза, идею которого еще в 1994 году предложил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.