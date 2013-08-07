Кабмин одобрил условия конкурса по отбору экспертов для разрешения споров в рамках ЗСТ СНГ

Кабинет министров одобрил условия проведения конкурса по отбору кандидатов для назначения представителями от Украины в комиссии экспертов по разрешению споров в рамках Договора о зоне свободной торговли СНГ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 7 августа.

Принятие документа позволит создать соответствующую комиссию по отбору кандидатов под председательством Министра экономического развития и торговли и с участием представителей Минэкономразвития, МИД, Минфина, Минюста и непосредственно обеспечить организацию и проведение данного конкурса.

Конкурс будет проводиться этапами, которые предусматривают: публикацию и распространение информации о проведении конкурса на официальном сайте Минэкономразвития или в СМИ за месяц до проведения конкурса, прием документов от лиц, желающих принять участие в конкурсе, и их предварительное рассмотрение на соответствие установленным требованиям, проведение собеседования; отбор кандидатов.

Кандидатом для назначения представителем Украины в комиссии экспертов может быть гражданин Украины, который: имеет высшее юридическое образование или высшее образование в области международного права или международной торговли, соответствующий стаж работы не менее 10 лет и опыт деятельности в сфере урегулирования международных споров.

Как сообщал УНИАН, договор о создании зоны свободной торговли СНГ был подписан главами правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге.

Не подписали договор Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

30 июля 2012 года Верховная Рада ратифицировала Договор о ЗСТ в рамках СНГ. Украина стала третьей, после России и Беларуси, страной, которая ратифицировала документ.

9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

Справка УНИАН. Согласно ст. 19 Договора о ЗСТ СНГ, спорные вопросы по выполнению договора участники ЗСТ могут решать путем проведения консультаций, а в случае неудачных консультаций, вопрос переносится на рассмотрение в Экономический Суд СНГ.

Для стран, которые не являются участницами Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ, к коим относится и Украина, предусмотрен вариант разрешения споров комиссией экспертов.

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