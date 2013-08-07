Инфляция в сентябре может ускориться до 0,3% - эксперт

Инфляция в Украине в сентябре может увеличиться до 0,3% за счет роста цен на жилищно-коммунальные услуги, одежду и обувь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, такого мнения придерживается эксперт центра Мария Сальникова.

По прогнозам эксперта, в сентябре население тратить деньги на смену сезонной одежды, что приведет к её удорожанию. В то же время, Сальникова называет сдерживающим фактором ускорения инфляции низкую покупательную способность населения, обусловленную отсутствием роста экономики и фактическим дефицитом госбюджета. Также эксперт прогнозирует, что внешнее давление на экономику страны в результате сокращения программы стимулирования экономики США может способствовать повышению девальвационных настроений в обществе.

«Значительного роста наличного доллара в сентябре мы не ожидаем, так как уровень выплат по внутренним и внешним долговым обязательствам в этот период будет минимальным, что снижает давление на гривну. Средний курс продажи наличного доллара может колебаться в диапазоне 8,15-8,18 грн/долл.», – прогнозирует Сальникова.

Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в июле 2013 года по сравнению с июнем составила 0,1%, в годовом выражении (против июля 2012 года) зафиксирована нулевая инфляция, с начала 2013 года (июль 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,1%.

Снижение цен в июле т.г. по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано впервые с февраля текущего года, ранее фиксировался показатель инфляции или нулевой рост цен. Нулевое значение индекса потребительских цен в годовом выражении зафиксировано впервые в текущем году, ранее этот показатель был отрицательным.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5%, в 2014 году – 5,9%.

Госбюджет Украины на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

Согласно прогнозам опрошенных УНИАН экспертов, по итогам года инфляция составит от 4% до 9%, в зависимости от монетарной политики Нацбанка и повышения цен на газ и услуги ЖКХ.