Данные по экспорту и импорту в Китае значительно превзошли ожидания экономистов

Превысивший ожидания рост экспорта в Китае в июле 2013 года дал надежду на то, что вторая по величине экономика мира может наконец стабилизироваться после замедления, сообщает Reuters.

Объем экспорта вырос на 5,1% в июле в годовом исчислении при прогнозе экономистов на уровне 3%, после сокращения в июне на 3,1%, свидетельствуют данные таможенного управления.

Однако из-за скачка импорта на 10,9%, что более чем в пять раз превысило ожидания экономистов, торговый профицит объемом 17,8 млрд долл. оказался меньше прогноза.