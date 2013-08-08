АМКУ запретил «Украинскому Прогрессивному Альянсу» использовать название «Б.А.Н.К. ERSTE»

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию «Украинский Прогрессивный Альянс» (г. Харьков) на 140 тыс. грн за недобросовестную конкуренцию, а также обязал ее прекратить нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде использования обозначения «Б.А.Н.К. ERSTE», вызывающее у потребителей ассоциацию с «Эрсте Банком».

Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

По информации комитета, «Украинский Прогрессивный Альянс» (г. Харьков) использовал в хозяйственной деятельности словесное обозначение «ERSTE» в совокупности с аббревиатурой «Б.А.Н.К.», что похоже с обозначением «Эрсте Банк», без разрешения (согласия) банка, который начал использовать это обозначение раньше, что привело к смешиванию деятельности компании с деятельностью банка. Как уточняет комитет, такие действия являются нарушением статьи 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Антимонопольный комитет Украины возобновил расследование незаконного использования знака «ERSTE» на рынке финансовых услуг на основании заявления банка. По информации банка, компания «Украинский Прогрессивный Альянс» использовала указанное наименование в прессе и на рекламных носителях по всей территории Украины, предлагая клиентам беспроцентные кредиты, которые фактически после уплаты первого взноса не выдавались, и в результате клиенты обращались в органы государственной власти и в «Эрсте Банк».

Справка УНИАН. «Фидокомбанк» (ранее - «Эрсте Банк», Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупных банков.

На 1 июля текущего года активы банка составили 6,330 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 3,548 млрд грн, обязательства — 4,930 млрд грн, средства клиентов - 2,712 млрд грн, собственный капитал - 1,400 млрд грн, уставный капитал - 1,381 млрд грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 3,385 млн грн.

В декабре 2012 года собственник банка Erste Group и собственник «Фидобанка» (Киев) Александр Адарич заключили договор о продаже украинского «Эрсте Банка» за 83 млн долл. По словам Адарича, эта покупка является частью стратегии «Фидобанка», в рамках которой планируется к 2017 году создать банковский холдинг, входящий в ТОП-20 банков Украины. Сделка с Erste Group закрыта в апреле текущего года, «Эрсте Банк» сменил название на «Фидокомбанк» с 5 июня.