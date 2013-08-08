Чистая продажа валюты на межбанке за 7 месяцев составила 1,8 млрд долл.

Чистая продажа (превышение предложения над спросом) валюты на межбанковском валютном рынке в январе-июле 2013 года составила 1,8 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года была зафиксирована чистая покупка в размере 3,4 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, наличный сегмент валютного рынка также демонстрирует позитивную динамику. «Уже четыре месяца подряд предложение наличной иностранной валюты превышает спрос на нее. В целом чистый спрос на наличную иностранную валюту за семь месяцев этого года был почти в 30 раз меньше, чем в соответствующем периоде 2012 года», – приводятся в сообщении слова директора Генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елены Щербаковой.

По информации Нацбанка, на фоне такой тенденции регулятор сократил свое присутствие на межбанковском валютном рынке, сбалансирование которого происходило преимущественно посредством рыночных механизмов. «В мае-июне регулятор осуществлял операции только по покупке иностранной валюты, а в июле вообще не выходил на рынок с интервенциями», - говорится в сообщении НБУ.

Также сообщается, что за семь месяцев 2013 года рост депозитов в национальной валюте составил 17,8% при одновременном снижении депозитов в иностранной валюте на 0,6%, вследствие чего показатель долларизации депозитов за январь-июль 2013 года снизился на 4,1 п.п. - до 39,6%. Также за этот период улучшилась срочная структура вкладов, поскольку удельный вес долгосрочных депозитов в их общем объеме вырос на 4,4 п.п. - до 39,1%.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в июне 2013 года, второй месяц подряд, не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, а объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 41,623 млрд долл. (с учетом операций Госказначейства). В январе-июне 2013 года объем чистых интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке снизился в 2,5 раза - до 524,36 млн долл., тогда как за аналогичный период прошлого года объем чистых интервенций Нацбанка составил 1,3 млрд долл.

Чистая продажа наличной валюты населением в июне 2013 года составила 67,8 млн долл., что на 13,2 млн долл. меньше, чем в мае текущего года (81 млн долл.). В январе-июне текущего года чистая покупка населением валюты составила 158,6 млн долл. (в эквиваленте), что почти в 19 раз меньше показателя чистой покупки по итогам января-июня прошлого года (2,851 млрд долл. в эквиваленте).

Банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в июне выросли на 107,9 млн долл. и по состоянию на 1 июля 2013 года составили 22,481 млрд долл.