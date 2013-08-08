АМКУ уличил вузы в завышении стоимости воинской подготовки студентов

Антимонопольный комитет Украины в ходе проведенного расследования уличил украинские вузы в завышении стоимости образовательных услуг по программе воинской подготовки студентов и потребовал установить экономически обоснованные тарифы на такие услуги, а также впредь публиковать стоимостные данные заранее. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

«Рекомендации были выданы по результатам расследования рынка услуг воинской подготовки студентов на предмет соблюдения конкуренции и требований законодательства», - подчеркнули в комитете. При этом в АМКУ не уточнили, какие именно вузы были проверены и где были найдены нарушения конкурентного законодательства.

Кроме того, АМКУ призвал Министерство обороны, Министерство образования и науки, Министерство экономического развития и торговли подготовить межведомственный нормативный акт, устанавливающий единые методологические подходы к определению стоимости услуг по военной подготовке студентов.

Как сообщал УНИАН, АМКУ в первом полугодии установил в целом 3524 случая нарушений законодательства на различных рынках. Наиболее распространенные нарушения - злоупотребление монопольным положением, антиконкурентные действия властей, недобросовестная конкуренция. Чаще всего нарушения фиксировались на рынках услуг ЖКХ, агропромышленного комплекса, ритуальных услуг, административных услуг и топливно-энергетического комплекса.