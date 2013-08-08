НАБУ: сумма операций с использованием платежных карт увеличилась на 13%

Сумма операций с использованием платежных карт во втором квартале 2013 года увеличилась на 13,2% по сравнению с первым кварталом и составила 215 млрд грн, сообщает пресс-служба Независимой ассоциация банков Украины.

Согласно сообщению, за второй квартал текущего года с использованием платежных карт было осуществлено 321 млн. операций. В структуре таких операций преобладают операции по получению наличных, их доля составляет 58,9%.

Количество банкоматов за второй квартал увеличилась на 4,2%, количество банковских терминалов - на 4%, а количество торговых терминалов - на 7,9%. К началу июля на 100 тыс. активных платежных карт приходилось 125 банкоматов, 97 банковских и 504 торговых терминалов. Количество торговых предприятий, в которых можно рассчитаться платежными картами, за отчетный период выросло на 12,1% - до 99 тысяч.

На протяжении второго квартала 2013 году количество держателей платежных карт увеличилось на 3,3% - до 46,81 млн. человек. В структуре платежных карт доминируют карты с магнитной полосой - их доля составляет 93,3%. Вместе с тем, все большее внимание финучреждения уделяют продвижению платежных карт «высших категорий» - доля таких карт за квартал выросла до 6,3% с 5,4%. Эти карты имеют более высокий уровень безопасности и рассчитаны на более количество функций.

Лидерами по объему активных платежных карт остаются «ПриватБанк» (14,76 млн карт), «Райффайзен Банк Аваль» (2,87 млн карт) и «Сбербанк» (2,01 млн карт), которые к тому же обладают наибольшей сетью банкоматов (16,78 тыс., 3,44 тыс. и 1,80 тыс. банкоматов соответственно).

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2013 года сумма операций с использованием платежных карт составила 189,92 млрд грн, сумма операций с платежными картами по безналичным платежам составила 34,11 млрд грн, по получению наличности - 155,81 млрд грн. Количество операций с использованием платежных карт за отчетный период составило 294 млн штук, в т.ч. по безналичным платежам - 123 млн шт., по получению наличности - 171 млн шт.