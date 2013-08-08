На закрытии межбанка растет евро

В четверг, 8 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США понизились до 8,1095/8,1125 грн/долл. с 8,1065/8,1095 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро понизились до 10,8315/10,8395 грн/евро с 10,8155/10,8235 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни понизились до 0,2461/0,2466 грн/рубль с 0,2459/0,2464 на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3330/1,3370.

Как сообщал УНИАН, в среду, 7 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1125/8,1165 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,7915/10,8010 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2454/0,2459 грн/рубль.