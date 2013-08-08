«ПриватБанк» предоставил «Мотор Сичи» 8 млн евро кредита

«ПриватБанк» обеспечил ведущему отечественному украинскому производителю авиадвигателей и газотурбинных установок - компании «Мотор Сич» (г. Запорожье) привлечение международного финансирования для закупки оборудования, сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, кредитные средства в суммарном объеме более 8 млн евро, привлеченные предприятием в рамках программ международного финансирования польского Bank Krajowego и немецкого Commerzbank Aktiengesellschaft, будут направлены на закупку нового современного оборудования у польских и словацких партнеров предприятия.

«Поддержка банками реального сектора экономики, особенно такого высокотехнологического направления, как авиационная техника, это хорошие инвестиции в будущее страны», - цитирует пресс-служба директора АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

Справка УНИАН. ПАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

«ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

На 1 апреля 2013 года активы банка составляли 174,93 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 121,02 млрд грн, обязательства – 155,97 млрд грн, средства клиентов – 108,5 млрд грн, собственный капитал – 18,96 млрд грн, уставный капитал – 14,9 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 624,23 млн грн.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).