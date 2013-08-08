Акционеры банка «Форум» назначили новый состав набсовета

Акционеры банка «Форум» на общем собрании 7 августа назначили новый состав наблюдательного совета банка.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в состав наблюдательного совета банка вошли глава набсовета Александр Морозов, а также члены набсовета Алексей Пертин, Игорь Дрижчаный, Владимир Нусинов, Юлия Кирьянова, Лада Кондуфорова. Александр Морозов назначен вместо Алексея Пертина, вошедшего в состав совета. Новый состав набсовета назначен сроком на 3 года.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «Смарт-Холдинг», сделка по приобретению 96,0635% акций банка у немецкого Commerzbank AG завершена в октябре 2012 года. «Смарт-Холдинг» планирует провести слияние банка «Форум» и «БМ Банка», по которому уже согласованы индикативные условия покупки, в феврале 2013 года.

«Смарт-холдинг» – инвестиционная группа с фокусом на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Занимается развитием проектов в горно-металлургическом комплексе («Метинвест»), нефтегазовом секторе (Regal Petroleum), в производстве нерудных материалов («Смарт-Нерудпром»), судостроении (Smart Maritime Group), агропереработке («Верес»), осуществляет строительство глубоководного порта Очаков и управляет рядом предприятий в других отраслях экономики.

Основным бенефициаром «Смарт-холдинга» является Вадим Новинский.