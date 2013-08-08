Разрешительные документы для бизнеса будут выдавать через интернет

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает наладить выдачу документов разрешительного характера в электронной форме с помощью средств телекоммуникаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, соответствующий законопроект об изменениях в Закон Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» подготовлен министерством и внесен на рассмотрение Кабинетом министров.

Согласно документу, выдача документов будет проходить через разрешительные центры, созданные на уровне районов и областей.

«Сейчас субъектам хозяйствования около 100 разрешений из 143 (перечень которых утвержден на уровне закона) выдают непосредственно центральные органы исполнительной власти (министерства, комиссии, агентства). Поэтому предприниматели для получения таких документов вынуждены ехать в Киев, что создает дополнительные временные и денежные затраты. Законопроектом предлагается усовершенствованная процедура, согласно которой предприниматели для получения разрешений центральных органов смогут обращаться в разрешительные центры по своему местонахождению. Передача документов будет осуществляться, в том числе, с помощью сети Интернет», - говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

По мнению разработчиков документа, принятие закона позволит существенно сократить временные и денежные затраты предпринимателей, а также уменьшить коррупционные риски, что в свою очередь, положительно повлияет на условия ведения бизнеса в Украине.

Как сообщал УНИАН, правительство работает над сокращением разрешительных документов для ведения бизнеса. В частности, для этого Минюст разработал законопроект о создании Единого государственного реестра на базе Единого лицензионного реестра и Реестра документов разрешительного характера.