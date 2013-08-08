Правительство выделило 2,8 млн грн на компенсацию потерь от мартовского снегопада

Кабинет министров Украины выделил 2,8 млн грн для возмещения потерь, связанных с ликвидацией последствий стихии, произошедшей 22-26 марта на территории Винницкой, Волынской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Черниговской областей и Киева.

Об этом говорится в распоряжении правительства №535, размещенном на веб-портале КМУ.

«Выделить Министерству обороны 1,89 млн грн и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 914,4 тыс. грн для возмещения потерь, связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия», - говорится в распоряжении.

Минобороны и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям поручено в недельный срок утвердить график расходов и убытков, подлежащих возмещению.

Как сообщал УНИАН, в период с 22 по 24 марта в Украине выпало более месячной нормы снега, что привело к возникновению чрезвычайной ситуации в ряде регионов, в том числе и столице. Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул отмечал, что все затраты, понесенные в процессе ликвидации последствий стихии, будут компенсированы за счет резервного фонда бюджета.