Минфин увеличил выручку от размещений гривневых ОВГЗ

Министерство финансов Украины в январе-июне 2013 года разместило гривневые ОВГЗ на сумму 31,68 млрд грн, что на 2,76 млрд грн, или на 9,5% больше, чем за этот же период прошлого года, сообщает сайт Национального банка Украины.

Как отметили в Нацбанке, для увеличения формирования уставного капитала НАК "Нафтогаз Украины" было также выпущено ОВГЗ на общую сумму 8 млрд грн. В июне выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК "Нафтогаз Украины" не осуществлялся.

В Нацбанке отметили тенденцию последних лет по увеличению общего объема ОВГЗ, находящихся в обращении. Так, за январь-июнь 2013 их объем в гривневом эквиваленте увеличился на 42 млрд грн и по состоянию на 1 июля составил 227,8 млрд грн.

В НБУ также отметили, что платежи по погашению и выплате дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме и за январь-июнь 2013 составили 25,43 млрд грн, в том числе основной долг - 15,3 млрд грн, уплата дохода - 10 млрд грн.

На организованном вторичном рынке государственных ценных бумаг объем заключенных сделок за январь-июнь 2013 г. составил 133,53 млрд грн, тогда как за соответствующий период 2012 г. он составлял всего 60,6 млрд грн. Средневзвешенный уровень доходности, по которому заключались эти соглашения, в январе-июне 2013 года колебался в пределах 10,13-11,58%, а в аналогичном периоде прошлого года - 11,11-12,87%.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов в течение января-июня 2013 уменьшился на 291,6 млн грн и на 1 июля составил 5,15 млрд грн, или 2,26% от общей суммы ОВГЗ, находящихся в обращении. В течение аналогичного периода 2012 г. объем ОВГЗ в собственности нерезидентов уменьшился на 1,15 млрд грн и по состоянию на 1 июля 2012 г. составил 3,29 млрд грн.

Напомним, в январе-июне 2012 г. Министерством финансов Украины разместило ОВГЗ на сумму 28,9 млрд грн, 2,11 млрд долл. и 316,5 млн евро.