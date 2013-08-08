Moody's ожидает роста экономики США на 2,75% во втором полугодии

Рост экономики США в годовом исчислении составит 2,75% во втором полугодии текущего года и 3% в 2014 году, следует из доклада Moody's Analytics - аналитического подразделения американской Moody's Corporation (также владеет одноименным рейтинговым агентством).

По мнению главного экономиста Moody's Analytics Марка Занди, слабый рост американского ВВП в прошлом году (на 1,4%) противоречит хорошим показателям роста занятости и валового внутреннего дохода: исторически рост числа рабочих мест на 200 тысяч ежемесячно отражался в увеличении ВВП на 3% год к году, сообщает Прайм.

"Слабый показатель за прошлый год отражает временное уменьшение темпов роста производства и крупное сокращение госрасходов. В то же время, появление экономической определенности и улучшение условий кредитования дадут толчок для роста частного сектора экономики, что приведет к наращиванию производства и числа рабочих мест", - полагает Занди.

Заметным "драйвером" роста занятости станет восстановление рынка недвижимости, полагает Занди. "Предполагаемый рост объемов строительства к середине десятилетия должен дать работу примерно трем миллионам граждан, что станет ключом для возвращения к полной занятости", - поясняет эксперт. При этом критически важными факторами для восстановления рынка недвижимости станут доступность кредитов и наличие или отсутствие стимулирования от ФРС.

По мнению Занди, программа количественного смягчения будет свернута к концу лета 2014 года, а базовая процентная ставка будет поднята с текущего уровня в 0-0,25% к лету 2015 года.