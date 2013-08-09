Инфляция в Беларуси составила 8%

Инфляция в Беларуси за январь-июль 2013 года составила 8%, говорится в сообщении Национального статистического комитета республики (Белстат).

Правительство Беларуси планирует, что по итогам года инфляция не превысит 12%.

"Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2013 года по сравнению с июнем составил 101%, с декабрем 2012 года - 108%", - говорится в сообщении.

Цены на продовольственные товары в июле выросли на 0,6%, с начала года - на 7,5%, а на непродовольственные товары на 0,4% за месяц и на 2,9% с начала года.

Тарифы на услуги подорожали на 2,7% и на 17,9% соответственно.

Как сообщал ранее УНИАН, базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в июле 2013 года по сравнению с июнем 2013 составила 0% (БИПЦ - 100%). Об этом говорилось в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным ведомства, за январь-июль 2013 против января-июля 2012 года - инфляция 0,3% (БИПЦ - 100,3%).

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.