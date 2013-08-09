Австралия снижает прогноз по ВВП

Резервный банк Австралии понизил прогноз по росту ВВП в этом году на фоне замедления инвестиций в горнодобывающую промышленность и спада в других отраслях экономики.

В Австралии, несмотря на низкие ставки, наблюдается снижение внутреннего спроса и строительства, сообщают Вести.ru.

Согласно прогнозу ЦБ в этом году валовой внутренний продукт вырастет на 2,25%, предыдущий прогноз предполагал рост в 2,5%. Для изменения своей оценки экономики Банку Австралии понадобилось всего три месяца.

Инфляция в ближайшие 12 месяцев должна составить 2,25%.

Регулятор на этой неделе вновь пошел на смягчение денежно-кредитной политики, снизив ставку на 0,25% до рекордно низкого уровня в 2,5%.

Глава ЦБ Глен Стивенс заявил, что "в условиях сокращения торговли и инвестиций в горнодобывающую промышленность обменный курс австралийского доллара может продолжить снижение". В РБА также не исключают дальнейшего снижения ставок, "если это потребуется".

За последний квартал курс австралийского доллара снизился к американскому на 11% - худшая динамика из десяти основных валют.

За последние три месяца австралийский доллар упал на 11% по отношению к доллару США, это худшие результаты среди группы из 10 валют. Впрочем, экономика от этого только выигрывает. По подсчетам ЦБ, девальвация валюты на 10% приводит к росту ВВП на 0,5% в год.

Уровень безработицы в Австралии в июле остался неизменным, но многие работники потеряли свои рабочие места. Такая динамика является дополнительным тревожным фактором, который способен вызвать замедление экономики.