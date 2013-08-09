Обама пообещал Греции поддержку при проведении экономических реформ

США намерены продолжать помогать Греции, поддерживать ее в трудном процессе преодоления экономического кризиса. С таким заверением выступил президент США Барак Обама на состоявшихся в четверг в Белом доме переговорах с премьер-министром республики Антонисом Самарасом, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мы... согласились с тем, что, преодолевая вызовы, с которыми сталкивается Греция, мы не можем опираться просто на экономию средств как на стратегию", - заявил он. С его точки зрения, не менее "важно, чтобы в центре внимания находились вопросы обеспечения роста экономики и создания новых рабочих мест". "Из истории мы знаем, что те страны, экономика которых растет, те страны, в которых высок уровень занятости, легче сокращают свое долговое бремя", - отметил Обама.

На его взгляд, Самарас "предпринимает чрезвычайно смелые и сложные действия, чтобы инициировать реализацию структурных реформ, которые могут помочь сократить долговое бремя Греции".

В свою очередь Самарас подчеркнул, что уровень безработицы в Греции в настоящее время составляет 28%. Данное явление среди молодежи достигло катастрофических 60%. За последние 4 года экономика страны потеряла "более четверти ВВП", посетовал премьер.

Перейдя к теме ситуации в зоне Средиземноморья и на Балканах, Обама предположил, что "Греция может играть важную стабилизирующую роль" в этих регионах, в том числе применительно к проблемам "на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

Затронув проблему урегулирования на Кипре, президент США утверждал, что сейчас есть "прекрасная возможность" преодолеть этот конфликт. "Мы оба воодушевлены сигналами, которые исходят и греческой и турецкой общин Кипра", - сказал Обама.