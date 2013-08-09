Названы самые высокие минимальные зарплаты в ЕС

Самая высокая планка минимальной заработной платы в странах Евросоюза (без учета вычета налогов) установлена в Люксембурге и Бельгии - 1874 евро и 1502 евро соответственно, такие данные приводит европейское статистическое бюро Евростат, передает РИА "Новости".

По его данным, за последние 10 лет официальный минимальный уровень оплаты труда в Люксембурге увеличился на 36%, в Бельгии - на 29%.

Среди государств ЕС самые низкие планки зарплаты установлены в Болгарии (159 евро) и Румынии (179 евро), свидетельствуют данные Евростата.