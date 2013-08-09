Объем возмещений НДС с начала года увеличился на 24%

Объем бюджетных возмещений по налогу на добавленную стоимость (НДС) субъектам хозяйствования в Украине с начала 2013 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года увеличился на 24,2% - до 33,5 млрд грн при сумме заявок 30,7 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства доходов и сборов Украины.

«Стабильная тенденция к превышению возмещенных сумм над заявками сохраняется с прошлого года. Так, в частности, за весь 2012 год налогоплательщикам было возвращено 46 млрд грн при задекларированной сумме в 43,3 млрд грн», - говорится в сообщении Миндоходов.

Согласно сообщению пресс-службы, более 40% НДС на сумму 13,6 млрд грн было возвращено в автоматическом режиме. При этом министерство отмечает, что для многих налогоплательщиков механизм автоматического возмещения остается недоступным из-за низкого уровня заработной платы. Для получения автоматического возмещения средняя зарплата должна превышать минимальный уровень не меньше чем в 2,5 раза. По данным Миндоходов, в июне 2013 года этому критерию не соответствовали почти 1,4 тыс. налогоплательщиков.

Как сообщал УНИАН, объем бюджетных возмещений НДС субъектам хозяйствования в Украине в январе-июне 2013 года составил 27,5 млрд грн, что на 19,4% больше аналогичного показателя прошлого года.

За полгода в сводный бюджет поступило 204,3 млрд грн платежей, что на 1,7 млрд грн больше соответствующего периода прошлого года.