Госдолг Японии превысил 10,46 триллионов долл.

Государственный долг Японии в конце июня впервые в истории превысил квадриллион иен, оказавшись на отметке 1008 триллионов (10,46 триллионов долларов), сообщает lenta.ru со ссылкой на Bloomberg. По сравнению с предыдущим месяцем рост долга составил 1,7%.

Объем задолженности Японии превысил размер ВВП Германии, Франции и Великобритании вместе взятых. К японскому ВВП он относится почти как 2:1.

Ожидается, что в текущем году дефицит бюджета страны составит 10,3% ВВП, тогда как в прошлом он достигал 9,9 процента. Несмотря на масштабную программу выравнивания доходов и расходов бюджета, даже в 2020 году дефицит будет находиться на уровне как минимум в 2 процента ВВП, гласит официальный прогноз правительства.

В январе 2013 года премьер-министр Японии Синдзо Абе объявил о новом плане стимулирования экономики размером в 10 триллионов иен. Средства идут в основном на обновление инфраструктуры и поддержку частных инвестиций. Программа спровоцировала дальнейшее увеличение долгов.

В ближайшее время Япония в целях пополнения бюджета увеличит налог с продаж с нынешних 5% до 8%. Окончательное решение об этом будет принято после того как статистическое ведомство предоставит уточненные результаты по ВВП во втором квартале 2013 года, что произойдет 9 сентября.

Япония переживает экономическую стагнацию на протяжении более 20 лет. В конце 2000-х годов ситуация ухудшилась из-за глобального финансового кризиса. При этом объем социальных расходов правительства в 2010 году по сравнению с 1990-м вырос с 47 до 103 триллионов иен.

Стоит отметить, что большая часть (более 90%) японского долга выражена в иенах и принадлежит внутренним инвесторам. Япония обладает вторыми по размерам золотовалютными резервами в мире, превышающими триллион долларов.