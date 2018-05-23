«Паспортизация» как атавизм банковской системы

Два года исполнилось с внедрения Нацбанком скандальной «паспортизации» обмена валют. Массовым копированием паспортов регулятор погасил пожар на валютном рынке, однако поспособствовал развитию нового вида бизнеса — мошенничество с персональными данными граждан. Чтобы остановить набирающий обороты опасный бизнес, банкиры и Госпредпринимательство обратились к НБУ с просьбой отменить копирование паспорта хотя бы при сдаче валюты гражданами.

Побочный эффект

Недавно мой друг рассказал, что не смог оформить кредитную карту в одном из крупнейших банков. Причину отказа банк ему не обосновал, поскольку не обязан. После долгих выяснений оказалось, что он, никогда не бравший кредитов в банках, попал в «black-list» банка как проблемный заемщик. Конечно, он невиновность свою доказал, потратив массу времени и нервов. Однако никто не гарантирует, что такая ситуация не повторится в дальнейшем. Ведь в стране процветает новый способ мошенничества – выдача кредитов гражданам без их ведома.

В конце июля текущего года в Голосеевском районе столицы была задержана группа мошенников, получавших кредиты в банках по поддельным документам. А по информации СМИ, в столице процветает бизнес по торговле копиями паспортов киевлян, которые мошенники могут использовать для оформления кредитов, регистрации фирм и махинаций в Интернете. Копии всех страниц одного паспорта можно за 2–4 доллара, оптовым покупателям предоставляется скидка. К основным поставщикам «товара» банкиры и юристы относят обменные пункты и копировочные центры.

Паспортизация уже два года отравляет жизнь и банкиров, и граждан, поэтому на фоне таких сообщений СМИ из искры молниеносно возгорелось пламя. Государственная служба Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства (Госкомпредпринимательство) обратилась к Нацбанку с просьбой отменить требования по копированию паспортов при осуществлении операций по обмену валют. По мнению ведомства, такие требования экономически не оправданы и приводят только к запугиванию граждан. К тому же их паспортные данные могут быть использованы не по назначению.

Свое мнение высказал и «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС). Ассоциация также говорит об опасности мошенничества, считает требования по паспортизации излишне сложными, затратными и уже не актуальными с точки зрения регуляторной эффективности. «Шаги НБУ в направлении упрощения покупки банками валюты у населения будут способствовать улучшению состояния платежного баланса Украины и пополнению золотовалютных резервов НБУ, объем которых в июне текущего года сократился до более чем шестигодового минимума», – полагает генеральный директор ассоциации Галина Олифер. По ее мнению, назрела необходимость упростить доступ граждан к банковским услугам по обмену валюты, чтобы не допустить дальнейшей активизации теневого сегмента валютного рынка.

Примирение или равнодушие?

Банкиры на фоне болезненности темы валютного регулирования, комментировали вопрос паспортизации неохотно. В целом, как пояснил эксперт «Укрсоцбанка», UniCredit Bank™ Тантели Ратувухери, банки более или менее нормально адаптировались к нововведению регулятора. «Внедрение этой нормы фактически происходило в условиях снижения спроса населения на валюту на рынке, что в принципе ограничило расходы банков, связанные с ним. Основные проблемы были отмечены еще на стадии обсуждения новых мер – это, в частности, вопрос хранения копий документов, которые могут быть затребованы только для избирательных проверок», - сказал банкир. В то же время, по его словам, на текущий момент эта норма излишняя, наряду с более глобальным и серьезным финансовым мониторингом в банках в рамках борьбы c отмыванием теневых доходов, а также в связи с грядущим ограничением наличных расчетов. «Для физлиц-клиентов эта норма становится дополнительным бумажным раздражителем во взаимоотношениях с банком. Ведь в зависимости от количества услуг банка, которыми он пользуется, информации о нем и копий его документов в финансовом учреждении и так предостаточно», - резюмировал эксперт.

«К факту того, что без паспорта валюту в Украине не купишь и не продашь, уже давно привыкли как граждане, так и сами банки. Эта норма действует у нас в стране на протяжении длительного времени и сложности для банков не несет», - высказал полярное мнение УНИАН другой банкир, директор казначейства и финансовых институтов банка «Надра» Тарас Кияк. По его словам, банки отвечают за сохранность персональных данных клиентов, и никакой утечки личной информации клиентов в банке быть не должно.

В то же время, его коллега Ратувухери полагает, что опасения граждан по поводу неправомерного использования паспортных данных не беспочвенны. «Система не без изъянов, и всегда найдутся те люди, которые непременно воспользуются всеми возможными и невозможными лазейками с криминальными намерениями», - говорит он. Банкир согласен со своим коллегой, что опасения насчет утечки данных из банков преувеличены. «Не одни банки требуют копии паспортов для предоставления тех или иных услуг. Существует множество инстанций с высоким уровнем коррумпированности, где намного свободнее обращаются с копиями документов населения и клиентов. Криминальные задумки об использовании служебной информации, в том числе копии документов клиентов, рождаются именно в такой среде», - прокомментировал Тантели. Он обращает внимание на то, что по информации СМИ, на рынке появились не только копии первых страниц паспортов, которые требуются для валютообменных операций, а практически дубликаты паспортов, копии всего паспорта. «Сообщается о массовом производстве таких копий, что говорит о налаженном, масштабном криминальном бизнесе в этой сфере», - добавил банкир.

Советник практики разрешения споров международной юридической фирмы Integrites Анна Тищенко также отметила, что граждане могут оставлять копию своего паспорта не только в пунктах обмена валюты и копировальных центрах. «Вам нужны права? Загранпаспорт? Справка о несудимости? Вы становитесь на учет в центр занятости? Берете кредит? Везде вам придется сдать копии тех страниц паспорта, где вклеены фото и размещена информация о прописке. И это далеко не полный перечень случаев, когда мы оставляем копии своего паспорта "в чужих руках"», - прокомментировала она.

Что делать, если…

Разумеется, граждан интересует пессимистичный сценарий «что делать, если кто-то оформил на мое имя фиктивный кредит». Банкир Тантели Ратувухери рекомендует первым делом связаться с банком. «Речь буквально идет о том, чтобы провести опознание, повторную идентификацию личности, очную ставку между заинтересованными лицами. Далее, следует заручиться поддержкой регулирующих инстанций – в данном случае НБУ, общество защиты потребителей и суд», - уточняет банкир. Он также советует не предпринимать какие-либо опрометчивые, нелегитимные шаги на основании предположений, непроверенных данных, при невыясненных обстоятельствах.

Банкир полагает, что для решения проблемы регулятор может предпринять такие меры, как требования к банкам по записи процессов оформления кредита (видеозапись, аудиозапись, архивирование переписок и т.п.). Также реформы могут затронуть процедуры реагирования банков и их служб на соответствующие отзывы, запросы, жалобы клиентов. «Необходимо обеспечить более интенсивный обмен информацией по кредитным историям, по рискам банковской системы, по криминогенной ситуации в банковской среде», - говорит Тантели.

Юрист Анна Тищенко советует работать на опережение проблемы. «Делая копии паспортов при совершении валютообменных операций, банки руководствуются постановлением Нацбанка №502 от 12 декабря 2002 года с изменениями и дополнениями, которое не обязательно говорит о паспорте. Для совершения обменной операции можно предъявить любой другой документ, удостоверяющий личность, а не только паспорт. Например, водительские права, пенсионное удостоверение или студенческий билет», - поясняет она. По словам Анны Тищенко, предоставление копии другого документа, удостоверяющего личность, позволит покупателю валюты "спать спокойно".

Представители коллекторского бизнеса на запрос УНИАН не ответили. Но они обязательно дадут о себе знать, когда на ваше имя кто-то оформит фиктивный кредит.

Ответная реакция

К изучению проблемы подключился и регулятор. Как заявила замглавы НБУ Вера Рычаковская на брифинге, непосредственно в Набцанк жалобы относительно неправомерного использования паспортных данных от граждан не поступали. Но НБУ намерен дать свои разъяснения либо предпринять какие-либо шаги в ближайшее время.

Какими будут эти шаги, предположить не сложно, с учетом того, что буквально на днях регулятор на официальном сайте в очередной раз напомнил о своей основной конституционной функции – «сохранение покупательной способности национальной валюты путем поддержки в среднесрочной перспективе (от 3 до 5 лет) низких, стабильных темпов инфляции». И жесткое валютное регулирование является важнейшей составляющей комплекса монетарных мер НБУ по обеспечению этой стабильности. Тем более, что последняя страховка регулятора от внезапной девальвации - золотовалютные резервы, вопреки прогнозам самого регулятора, продолжают таять.

В то же время, Нацбанк сообщил радостную новость о том, что предложение наличной иностранной валюты превышает спрос на нее уже четыре месяца подряд, и на фоне такой тенденции регулятор сократил свое присутствие на межбанковском валютном рынке, сбалансирование которого происходило преимущественно посредством рыночных механизмов. Так что если рыночные механизмы уже заработали, возможны сюрпризы в виде отмены явно нерыночных механизмов, таких как паспортизация.

Проверено на себе

На фоне заявлений чиновников Нацбанка о стремлении усовершенствовать взаимоотношения банков и их клиентов, в том числе минимизировать обращение наличных денег и бумажный документооборот, паспортизация является откровенным атавизмом, от которого пора уже избавиться.

Рвение банков при выполнении требований регулятора зачастую противоречит здравому смыслу. К примеру, зачем копировать каждый раз паспортные данные при погашении кредита в одном и том же банке, в котором же и находится кредитное дело со всеми копиями документов. В масштабах года и государства это тонны бумаги, ящики тонера для ксерокса и масса времени достаточно дорогого банковского сотрудника.

Но есть и исключения. Сегодня по дороге на работу, зайдя в несколько из близлежащих отделений банков, я на собственном опыте убедилась, что поменять валюту без паспорта можно. Надо отдать должное – в двух отделениях мне отказали. Но в третьем кассир, проникшись моей историей об отсутствии денег на общественный транспорт, достала из пачки бумаг ксерокопию чьего-то паспорта и поменяла мне 100 долларов.

Будем надеяться, что это не навредит тому человеку, копию паспорта которого использовали под мою валюто-обменную операцию.

Ольга Гордиенко (УНИАН)