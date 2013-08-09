Греции больше не будут списывать долги

В дальнейшем списании долгов Греции нет необходимости. Об этом заявил сегодня министр экономики и новых технологий Германии Филипп Рёслер в интервью агентству ДПА, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам министра, подобный шаг "подорвал бы уже вновь завоеванное доверие к еврозоне и уменьшил бы давление на кризисные страны, призванные осуществлять реформы".

Ситуация в Греции сейчас лучше, чем была год тому назад, считает министр. "С приходом нового правительства Греция добилась видимого прогресса", - констатировал он. С точки зрения Рёслера, эта страна не сможет обойтись без реализации структурных реформ на рынке труда, в системе социального обеспечения, в управлении и приватизации государственных предприятий.

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