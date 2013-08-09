Минфин стал собственником Украинского банка реконструкции и развития

Министерство финансов Украины стало собственником Украинского банка реконструкции и развития (УБРР). Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, государство в лице Министерства финансов Украины получило пакет акций УБРР на сумму 117,993 млн грн, что составляет 99,9945% уставного капитала банка.

По информации банка, ранее его основным владельцем было государство в лице Кабинета министров через «Государственную инвестиционную компанию». Компания относится к сфере управления Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины передал Министерству финансов полномочия по управлению корпоративными правами государства в Украинском банке реконструкции и развития (УБРР) в июне 2013 года (постановление №392 от 3 июня).

Согласно заявлению первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners», Украина располагает несколькими проектами на общую сумму 600 млн грн, которые могут быть профинансированы за счет средств Украинского банка реконструкции и развития.

Кабмин в марте текущего года предложил Верховной Раде Украины расширить перечень учреждений, имеющих возможность обеспечивать свои обязательства государственными гарантиями, и внести в него Украинский банк реконструкции и развития.

Украинский банк реконструкции и развития создан согласно постановлению Кабинета министров Украины №655 от 5 мая 2003 года и зарегистрирован Национальным банком 19 марта 2004 года.