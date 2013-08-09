ГИУ повторно требует с банка "Надра" более 105 млн грн через суд

Хозяйственный суд г. Киев повторно рассмотрит иск Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) о взыскании с банка "Надра" 105,987 млн грн кредитной задолженности, после принятия судами трех инстанций решений в пользу ГИУ и отмены этих решений Верховным судом.

Об этом сообщается в решении Хозяйственного суда г. Киев от 5 августа до делу №34/218-22/171, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно этому решению, Государственное ипотечное учреждение обратилось в хозсуд с иском к банку "Надра" о взыскании 105,987 млн грн, в том числе начисленных процентов за пользование кредитом за период с 21 января по 27 мая 2010 года, инфляционных затрат от суммы невозвращенного остатка кредита и пени за просрочку выполнения обязательств.

По информации суда, в 2012 году ГИУ выиграло суд у банка «Надра» по этому делу в Хозяйственном суде г. Киев, а также в Киевском апелляционном суде и Высшем хозяйственном суде. Однако 2 июля текущего года Верховный суд Украины отменил решения указанных судов и вернул дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Дело будет рассматриваться в хозяйственном суде г. Киев 28 августа.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало июня текущего года, Государственное ипотечное учреждение с начала года рефинансировало 261 ипотечных кредита на общую сумму около 55 млн грн.

В начале июня Кабинет министров Украины постановлением №391 сократил уставный капитал ГИУ на 196,1 млн грн - до 755,6 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины от 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

Партнерами ГИУ, по информации на его сайте, являются 25 банковских учреждений.

Банк «Надра» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 июля активы банка составили 27,860 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 22,963 млрд грн, обязательства – 23,829 млрд грн, средства клиентов - 9,942 млрд грн, собственный капитал – 4,031 млрд грн, уставный капитал - 3,890 млрд грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 858 тыс. грн.

Основной акционер банка - компания Centragas Holding AG - структура, аффилированная с группой компаний Дмитрия Фирташа Group DF (Австрия, 89,9659% акций банка).